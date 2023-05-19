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Эпидемиолог Кудухова назвала курорты, где можно заразиться малярией

Евгений Белоусов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эпидемиолог Кудухова назвала курорты, где можно заразиться малярией
Фото: Pexels

Отправляясь в экзотические страны, следует помнить о риске подхватить «болотную лихорадку» — малярию. Врач-эпидемиолог городской поликлиники № 9 Диана Кудухова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, на каких курортах можно заразиться малярией.

— Больше всего очагов у нас в Азии, Африке, Центральной Америке, на Ближнем Востоке, Карибских островах и в Новой Зеландии, — сообщила собеседница «ВМ».

По словам эпидемиолога, чаще всего малярию привозят из отпусков в Шри-Ланке, Таиланде, Вьетнаме, Конго, Индии, Бразилии и Южной Африке.

Кудухова посоветовала всегда заранее узнавать о возможных эпидемиях или вспышках малярии, прежде чем отправляться в одну из этих стран.

Востребованные у большинства туристов регионы Средиземноморья в Европе станут подходящей средой для смертельного вируса денге, который добрался до Европы и начал заражать людей. Так медики оценили случай заражения женщины лихорадкой денге рядом с Ниццей во Франции.

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