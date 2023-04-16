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«Турпром»: Смертельный вирус денге из Азии добрался до Европы и стал заражать туристов

Юлия Курганова
В мире
«Турпром»: Смертельный вирус денге из Азии добрался до Европы и стал заражать туристов
Фото: Pixabay

Востребованные у большинства туристов регионы Средиземноморья в Европе станут подходящей средой для смертельного вируса денге, который добрался до Европы и начал заражать людей. Так медики оценили случай заражения женщины лихорадкой денге рядом с Ниццей во Франции.

Британская туристка вернулась из отпуска и обратилась к врачам с сильной лихорадкой, болями и сыпью. У нее диагностировали лихорадку денге, которую ранее в основном туристы привозили из тропиков. Теперь случаи лихорадки все чаще фиксируются на европейских курортах. Распространяющие вирус денге комары живут уже на юге Европы и двигаются в северные регионы, сообщает «Турпром».

Доктор Оуайн Доннелли из Лондонской больницы тропических болезней рассказал, что распространение вируса «быстро меняется».

— Более высокие температуры и больше осадков, а также рост мировой торговли и туризма означают, что мы можем увидеть больше частей Европы с идеальным сочетанием факторов для вспышек денге, — предупредил он.

В 2023 году в России зарегистрировано несколько завозных случаев лихорадки денге — два в Красноярском крае и один в Татарстане. Лихорадка денге — это серьезное вирусное заболевание, напоминающее по своей симптоматике грипп, но способное вызвать сепсис и привести к летальному исходу. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

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