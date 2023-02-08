«География вируса растет»: кто рискует заразиться лихорадкой денге 

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В 2023 году в России зарегистрировано несколько завозных случаев лихорадки денге — два в Красноярском крае и один в Республике Татарстан. Лихорадка денге — это серьезное вирусное заболевание, напоминающее по своей симптоматике грипп, однако способное вызвать сепсис и привести к летальному исходу. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

Что за вирус

По ее словам, лихорадка денге — тропическое заболевание, передаваемое комарами, зараженными одноименным вирусом.

— Передаваться вирус может не только от комаров, но даже через продукты питания, — предупредила спикер. — К тому же география распространения носителей вируса расширилась. Если раньше эти лихорадочные комары были распространены в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии, то в последние годы заражения начали фиксировать от укусов африканских комаров. Есть случаи заражения в европейских странах. И наблюдается также некая аутохтонность в случаях с Европой. То есть люди заражались в пределах своих городов и сел, не выезжая в тропические местности.

Мескина также отметила, что вирус в последние годы начал динамично видоизменяться и стал более активным.

Симптомы и лечение

Что же касается симптоматики болезни, то она полностью повторяет состояние, возникающее при гриппе.

— Наблюдаются высокая температура, головная боль, рвота, боли в мышцах и суставах, — перечислила эксперт. — Но у больного еще и возникает сыпь по всему телу. Процесс лечения длится от двух до десяти дней. Терапия включает применение противовирусных средств. В качестве профилактики также рекомендуется вакцинация от лихорадки. В России вакцины нет, но она имеется в регионах, где вирус особенно распространен: Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, южные штаты США.

Собеседница «ВМ» отметила, что случаи летального исхода при лихорадке денге имеются. Да и сама болезнь может протекать в тяжелой форме, вызывая сепсис.

— В небольшой части случаев болезнь развивается в более тяжелую геморрагическую лихорадку, — уточнила врач.

Она отметила, что в зоне риска находятся люди, которые часто посещают страны, где этот вирус распространен. Любопытно то, что при первом укусе от зараженного комара человек не заболеет, но в его организме появляются антитела к лихорадке денге. А вот при повторном укусе насекомого шансы заразиться становятся куда выше.

Эксперт исключила распространение инфекции по типу коронавируса или гриппа, так как в РФ сложились неблагоприятные погодные условия для размножения опасных вариантов комаров, которые являются носителями болезни. И все зарегистрированные в России случаи заражения лихорадкой являлись привозными.

Первые в этом году два завозных случая лихорадки денге зарегистрированы в Красноярском крае, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по региону Дмитрий Горяев. Как оказалось, обе заболевшие красноярки вернулись недавно из Таиланда (Пхукет и Паттайя).