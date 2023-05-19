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Сергей Собянин: Производство лекарств и медизделий в Москве выросло почти в 1,5 раза

Лейла Алиева
Город
Сергей Собянин: Производство лекарств и медизделий в Москве выросло почти в 1,5 раза
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В столице почти в 1,5 раза возросло производство лекарств и медицинских изделий. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В период с января по март компании выпустили на 43,7 процента продукции больше, чем за тот же период прошлого года. Сейчас в городе работает более 200 производителей, выпускающих препараты для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы и многое другое.

— Город им помогает: предоставляем налоговые льготы, даем субсидии и льготные займы, создаем все условия для инвестиций и развитую инфраструктуру. Например, большой фармацевтический кластер на базе особой экономической зоны «Технополис «Москва», — рассказал глава города.

Так, на территории ОЭЗ локализуют производство лекарств по двум офсетным контрактам, заключенным в этом году. Одна из компаний займется выпуском 14 международных непатентованных наименований лекарств, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также по итогам первого месяца поставок Московский эндокринный завод передал столичным медицинским учреждениям 300 тысяч упаковок лекарств. По словам Собянина, завод начал предоставлять свою продукцию в апреле 2023 года. Поставки производятся в рамках заключенного в 2021 году офсетного контракта.

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