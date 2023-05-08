Собянин: Московский эндокринный завод поставил более 300 тысяч упаковок лекарств в медучреждения города

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По итогам первого месяца поставок Московский эндокринный завод передал столичным медицинским учреждениям 300 тысяч упаковок лекарств. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В этот день Московский эндокринный завод отмечает 80-летие.

По его словам, завод начал предоставлять свою продукцию в апреле 2023 года. Поставки производятся в рамках заключенного в 2021 году офсетного контракта.

Глава города отметил, что Московский эндокринный завод является флагманом импортозамещения. Предприятие единственное в России производит обезболивающее центрального действия, а также поставляет свою продукцию в 15 стран мира.

— Ежегодно завод выпускает до 500 млн препаратов. Помимо анальгетиков, предприятие производит самые разные лекарства, применяемые в офтальмологии, кардиологии, гинекологии и другой медпрактике, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram/ мэр Москвы Сергей Собянин

Глава города ранее рассказал, что в рамках госпрограммы «Столичное здравоохранение» городские медучреждения постоянно оснащаются новым оборудованием и цифровой техникой. Например, в прошлом году для городских поликлиник закупили более 13 тысяч единиц оборудования, а для стационаров — свыше 5,5 тысячи.

До конца года в столице планируется завершить модернизацию столичных поликлиник, ввести в эксплуатацию четыре флагманских центра больниц, развивать проактивное диспансерное наблюдение, а также продолжать цифровизацию медицины.