Bloomberg: Зеленский приедет на саммит «Большой семерки» в Хиросиму

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Президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит «Большой семерки» (G7) в Хиросиме. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

— Владимир Зеленский отправится в Хиросиму (Япония), чтобы лично присоединиться к лидерам «Большой семерки», — отмечается в материале.

Перед этим украинский лидер приедет в Саудовскую Аравию и примет участие в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), а затем вылетит на американском военном самолете в Японию. По словах японских источников, Зеленский может присоединиться к встрече в онлайн-формате, передает Bloomberg.

Саммит лидеров стран «Большой семерки» открылся в минувшую пятницу, 12 мая. В мероприятии участвуют лидеры Японии, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады, а также главы Евросовета и Еврокомиссии. В свою очередь саммит ЛАГ состоится 19 мая. Впервые за много лет в нем примет участие президент Сирии Башар Асад.

Накануне Зеленский запросил провести мирный саммит по Украине для продвижения собственного плана без участия России. Лидеры G7 обсудят данное предложение во время трехдневной встречи в Хиросиме.