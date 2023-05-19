Социальный маркетплейс «Москва — добрый город» пополнился 142 новинками

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

На социальном маркетплейсе «Москва — добрый город» появилось 142 новинки благодаря расширению сотрудничества с некоммерческим сектором города. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщила первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

— Теперь москвичам доступен обновленный каталог товаров ручной работы из девяти тематических категорий, где представлено более 550 добрых подарков из керамики, текстиля, дерева и других материалов. Все желающие могут приобрести новые душевные изделия для близких, родных, коллег и бизнес-партнеров к любому важному событию, — рассказала она.

К проекту в этом году присоединились новые участники, среди них: благотворительные фонды «Дом слепоглухих», «Столица милосердия» и Свято-Софийский социальный дом, передает официальный сайт мэра Москвы.

За прошедший год число регулярных благотворительных платежей через сервисы mos.ru увеличилось в 2,5 раза. При этом средняя сумма пожертвования составляет 500 рублей. Чаще всего москвичи помогают животным и детям.