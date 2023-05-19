Жительница Петропавловска-Камчатского избивала дочь и лишала ее еды за плохую учебу

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Жительница Петропавловска-Камчатского избивала малолетнюю дочь и лишала ее еды за плохую учебу на протяжении двух лет. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

По данным ведомства, 52-летняя женщина в период с 2020 по 2022 год систематически оскорбляла ребенка в присутствии посторонних людей, лишала еды и сна, а также избивала по различным причинам, в частности из-за плохой учебы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Дело направлено в городской суд, а горе-матери теперь грозит до семи лет лишения свободы, говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

Другое преступление произошло в Тульской области. Мужчина решил наказать малолетнего пасынка за то, что тот капризничал, и ударил его несколько раз по голове. От полученных травм ребенок скончался. Отчим обнаружил тело только утром, после чего отвез его в лес и закопал. Спустя три года мужчина не выдержал и признался во всем правоохранителям.