Ефимов: Город подписал договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Вагоноремонт»

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Правительство Москвы заключило договор с ООО «КАМОТЕС» о комплексном развитии территории бывшей промзоны «Вагоноремонт» в Восточном Дегунине. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Проект комплексного развития участка № 16 бывшей промзоны «Вагоноремонт» перешел в стадию реализации и стал 30-м по счету в Москве. В редевелопмент территории будет вложено около девяти миллиардов рублей. Ежегодный бюджетный эффект составит свыше 500 миллионов рублей. Комплексное развитие участка позволит создать более 1,5 тысячи новых рабочих мест, — рассказал Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в течение шести лет инвестор возведет на участке площадью 2,71 гектара более 81 тысячи квадратных метров недвижимости. Кроме того, на территории появятся рестораны, кафе, фармацевтическое производство, офисы, магазины и технопарк.

О планах комплексного развития участка бывшей промзоны «Вагоноремонт» накануне сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города отметил, что на сегодняшний день силами инвесторов в столице реализуются 13 проектов КРТ, еще 17 — городскими операторами.