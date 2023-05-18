Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин: Москва подписала 30-й договор по программе комплексного развития территорий

Лейла Алиева
Город
Собянин: Москва подписала 30-й договор по программе комплексного развития территорий
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Город подписал 30-й договор по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом в четверг, 18 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Инвестор займется реорганизацией участка бывшей промзоны «Вагоноремонт» в Восточном Дегунине. На площади 2,71 гектара появятся технопарк, фармацевтическое производство, офисы и магазины, — рассказал мэр.

Собянин: Москва подписала 30-й договор по программе комплексного развития территорий Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

На сегодняшний день силами инвесторов в столице реализуются 13 проектов КРТ, еще 17 — городскими операторами. Программа включает в себя уже 27 столичных районов, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В марте глава города рассказал, что в столице построят 32 спортивных объекта по проектам комплексного развития территорий, одобренным в прошлом году. Наибольшее количество новых учреждений появится на северо-востоке города: 14 спорткомплексов общей площадью около 94 тысяч квадратных метров.

Также в рамках КРТ в Москве откроются более 20 новых школ и детских садов. Так, в районах Отрадное, Ярославский и Бабушкинский будут созданы три школы для 1370 учащихся и три детских сада на 650 воспитанников.

Строительство Москва Сергей Собянин Район Восточное Дегунино
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Все мнения
О проекте