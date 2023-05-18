Собянин: Москва подписала 30-й договор по программе комплексного развития территорий

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Город подписал 30-й договор по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом в четверг, 18 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Инвестор займется реорганизацией участка бывшей промзоны «Вагоноремонт» в Восточном Дегунине. На площади 2,71 гектара появятся технопарк, фармацевтическое производство, офисы и магазины, — рассказал мэр.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

На сегодняшний день силами инвесторов в столице реализуются 13 проектов КРТ, еще 17 — городскими операторами. Программа включает в себя уже 27 столичных районов, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В марте глава города рассказал, что в столице построят 32 спортивных объекта по проектам комплексного развития территорий, одобренным в прошлом году. Наибольшее количество новых учреждений появится на северо-востоке города: 14 спорткомплексов общей площадью около 94 тысяч квадратных метров.

Также в рамках КРТ в Москве откроются более 20 новых школ и детских садов. Так, в районах Отрадное, Ярославский и Бабушкинский будут созданы три школы для 1370 учащихся и три детских сада на 650 воспитанников.