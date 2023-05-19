Заммэра Сергунина пригласила москвичей на экскурсии и мастер-классы в рамках проекта «День без турникетов»

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

С 22 по 28 мая в Москве пройдет познавательная акция «День без турникетов», приуроченная к Московской неделе предпринимательства. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— Горожан познакомят с работой локальных производств и крупных компаний. Их руководители расскажут о запуске собственного бизнеса, создании продуктов и услуг и их продвижении на рынке. Больше 10 площадок присоединится к проекту впервые, — рассказала она.

На весь экран 1/4 Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы На весь экран 2/4 Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы На весь экран 3/4 Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы На весь экран 4/4 Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

По словам заместителя столичного мэра, москвичи поучаствуют в тематических мастер-классах, увидят бизнес-процессы изнутри и узнают, специалисты каких профессий в них задействованы.

Так, сеть магазинов товаров для дома проведет занятие «Как запустить свой бизнес с нуля?». В центре дизайна Artplay посетителям расскажут об устройстве творческого кластера. В ходе экскурсии на швейное производство гостям откроют секреты легкой промышленности: покажут, как создается одежда — от лекал до упаковки готового изделия.

Отдельные локации ориентированы на юных москвичей. Среди них детские технопарки Российского государственного социального университета, «На Зорге», «Московский транспорт», «СоюзМультПарк» и киностудия «Союзмультфильм».

20 мая в Московском зоопарке пройдет экскурсия после окончания рабочего дня в рамках акции «Ночь в музее». На лекции посетители смогут узнать много интересных фактов о биологии и психологии животных, а также получат информацию об их ночном образе жизни.