Ефимов: В столице построят еще девять социальных объектов по договорам участия

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Столичное правительство в апреле 2023 года согласовало договор участия, в рамках которого будет построено еще девять социальных объектов. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Инвесторы возведут и передадут городу девять социальных объектов по договорам участия: семь образовательных учреждений почти для пяти тысяч воспитанников и учеников, а также две поликлиники, суммарно рассчитанные на 720 посещений в смену. Объем инвестиций в их строительство составит 16,2 миллиарда рублей, — рассказал Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в районах Хорошевский, Перово, Печатники и Останкинский появятся шесть образовательных учреждений, рассчитанных на три тысячи человек.

Кроме того, в районе Бирюлево Восточное появится поликлиника на 200 посещений, а в ТиНАО появятся образовательный комплекс и поликлиника. Объекты будут появляться в период с 2023 по 2028 год.

Москва предоставила застройщикам в аренду 3,6 гектара земли для реализации масштабных инвестиционных проектов — строительства двух детских садов, школы и образовательного комплекса, сообщил Ефимов. Два учреждения появятся в районе Бирюлево Восточное, по одному — в Нагатинском Затоне и Даниловском. Посещать их смогут 1,4 тысячи учеников и воспитанников.