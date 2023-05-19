Социологи рассказали о высокой популярности онлайн-голосования среди москвичей

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Более половины москвичей возрастной категории до 44 лет планируют проголосовать на выборах мэра в онлайн-формате. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской группой Russian Field.

Опрос проводился в период с 12 по 13 мая, в нем приняла участие тысяча человек.

— Большинство респондентов от 18 до 44 лет предпочитают электронный формат голосования — от 52 до 56 процентов. В возрастной группе 27–34 лет больше всего готовых проголосовать через ДЭГ и меньше всего сторонников похода на избирательный участок — 56 и 41 процент соответственно, — отметили авторы исследования.

При этом принять участие в голосовании планируют 72 процента опрошенных, 55 процентов из них хотят сделать это на избирательном участке, пишет «Коммерсант».

Выборы мэра Москвы назначает Мосгордума за 90–100 дней до единого дня голосования. В этом году он запланирован на 10 сентября, и, следовательно, выборы должны быть объявлены не ранее 2 июня и не позднее 12 июня, после чего начнется выдвижение кандидатов.

В сентябре прошлого года в столице прошли выборы муниципальных депутатов. Большая часть людей голосовала дистанционно, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин.