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Инспекторы ГИБДД поймали закладчика на выходе из леса в Подмосковье

Степан Жирнов
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Инспекторы ГИБДД поймали закладчика на выходе из леса в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Московская область, Королёв, Болшевское шоссе Карта всех событий

В Подмосковье инспекторы ГИБДД задержали закладчика на выходе из леса. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 19 мая.

По ее словам, вечером экипаж полиции патрулировал в районе Болшевского шоссе и заметил подозрительного мужчину, выходящего из леса. Он часто оглядывался по сторонам, и по внешним признакам казался пьяным. Инспекторы решили проверить документы гражданина и провести досмотр.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Оказалось, что у 41-летнего жителя Подмосковья в кармане куртки находились 350 свертков с неизвестным светлым порошком. Позже экспертиза показала, что минимум в трех упаковках находился метадон. Остальные свертки отправлены на исследование.

Мужчину задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Фигуранта заключили под стражу.

Другую закладчицу задержали сотрудники Росгвардии на юго-западе Москвы. Подозрительную женщину заметили в подъезде одного из домов местные жители, которые и обратились к правоохранителям. С собой у подозреваемой было 50 граммов мефедрона.

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