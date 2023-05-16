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Закладчицу мефедрона задержали после сообщения от жильцов дома на юго-западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Закладчицу мефедрона задержали после сообщения от жильцов дома на юго-западе Москвы
Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по городу Москве
Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

На юго-западе столицы правоохранители задержали закладчицу мефедрона. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу во вторник, 16 мая.

По данным пресс-службы, подозрительную женщину заметили жители домов на Профсоюзной улице: злоумышленница что-то искала в одном из подъездов. Бдительные граждане сообщили об этом патрулю вневедомственной охраны.

Росгвардейцы разыскали подозреваемую. Ею оказалась 46-летняя москвичка. В ходе разговора с сотрудниками она призналась, что у нее в кармане лежит 51 сверток с наркотиком. Позже экспертиза показала, что в упаковках находился мефедрон, масса которого составила 50 граммов.

Для дальнейшего разбирательства задержанную передали сотрудникам полиции.

Другого наркоторговца задержали сотрудники ГИБДД в Подмосковье. Инспекторы остановили машину на трассе М-4 «Дон» и во время проверки документов заподозрили водителя из-за того, что тот сильно нервничал. В ходе осмотра автомобиля правоохранители обнаружили более 700 граммов запрещенных веществ.

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