Учителя биологии московской школы подозревают в совращении ученицы

Фото: СК РФ

На юге столицы задержали школьного учителя биологии, которого подозревают в растлении несовершеннолетней воспитанницы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 19 мая.

По ее словам, мужчину 1994 года рождения подозревают в том, что с ноября 2019 года по апрель 2020 года он совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки 2006 года рождения.

По словам источника «ВМ», подозреваемым является учитель биологии. Он отправлял школьнице откровенные видео со своим участием и намекал на интим. Об этом узнал отец девочки и обратился в правоохранительные органы.

Подозреваемого задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста». В скором времени ему изберут меру пресечения.

Похожая история произошла на юго-востоке столицы. Родители 11-летней девочки узнали, что ей с непристойными предложениями пишет неизвестный 22-летний мужчина. Мать потерпевшей обратилась в полицию. Злоумышленника задержали с поличным на подстроенной встрече.