Голикова: В последующие годы МРОТ будет увеличиваться опережающими темпами

Фото: пресс-служба Госдумы

Министерство труда приняло решение, что в последующие годы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличиваться опережающими темпами. Об этом в пятницу, 19 мая, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

— Мы приняли такое решение, оно поддержано и президентом, и председателем правительства, — сказала Голикова.

По словам вице-премьера, на заседании коллегии утвердили, что в 2022 году девять регионов не достигли показателей по снижению бедности. Кроме того, вырос уровень бедности в четырех регионах. По этому во все последующие годы МРОТ будет увеличиваться. Также правительство в этом году создаст реестр нуждающихся граждан, он начнет свою работу уже с 1 января 2024 года. Реестр будет создан при поддержке МВД и налоговой службы, что позволит соотнести данные граждан с теми, которые есть у Минтруда и Росстата, передает «Коммерсантъ».

23 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России проиндексирует МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5 процента. С января 2023 года МРОТ проиндексировали на 6,3 процента, таким образом он составляет 16 242 рубля.