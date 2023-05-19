Названы причины снижения цен на отдых в Турции

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Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, почему в настоящее время наблюдается снижение цен на отдых в Турции.

По словам эксперта, цены на отдых в Турции будут снижаться по мере увеличения туристических предложений от других стран. Тренд на снижение цены в ближайшей перспективе может сохраниться, так как возникает все больше предложений от других стран, например от Грузии.

Осауленко добавил, что россияне часто выбирают Турцию из-за соотношения цены и качества, логистики, передает ИА «НСН».

18 мая аналитики сообщили, что Турция, Армения и Италия стали самыми популярными зарубежными направлениями среди российских туристов, передает ФАН.

О том, куда поедут россияне в отпуск и на каникулы, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. По его словам, турецкое направление может стать привлекательным, поскольку наблюдается снижение цен на отдых.