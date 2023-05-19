Двое молодых людей украли из московского магазина смартфоны стоимостью 670 тысяч рублей

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, Померанцев переулок Карта всех событий

В центре столицы двое злоумышленников украли шесть дорогих смартфонов стоимостью более 670 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в пятницу, 19 мая.

По его словам, преступление произошло ночью в пункте выдачи заказов в Померанцевом переулке. Двое мужчин проникли внутрь помещения и заменили оригинальные устройства на подделки, после чего скрылись. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых на Туристской улице. Ими оказались двое молодых людей в возрасте 18 лет и 21 года. В ходе разбирательств выяснилось, что один из них незадолго до преступления работал в магазине и выкрал ключи от помещения.

Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Другая кража произошла в подмосковной Балашихе. Группа злоумышленников вскрыла банкоматы и похитила четыре миллиона рублей.