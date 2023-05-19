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Двое молодых людей украли из московского магазина смартфоны стоимостью 670 тысяч рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Двое молодых людей украли из московского магазина смартфоны стоимостью 670 тысяч рублей
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, Померанцев переулок Карта всех событий

В центре столицы двое злоумышленников украли шесть дорогих смартфонов стоимостью более 670 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в пятницу, 19 мая.

По его словам, преступление произошло ночью в пункте выдачи заказов в Померанцевом переулке. Двое мужчин проникли внутрь помещения и заменили оригинальные устройства на подделки, после чего скрылись. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых на Туристской улице. Ими оказались двое молодых людей в возрасте 18 лет и 21 года. В ходе разбирательств выяснилось, что один из них незадолго до преступления работал в магазине и выкрал ключи от помещения.

Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Другая кража произошла в подмосковной Балашихе. Группа злоумышленников вскрыла банкоматы и похитила четыре миллиона рублей.

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