Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Балашихе неизвестные вскрыли банкоматы и сбежали с четырьмя миллионами рублей

Полина Пашкина
Происшествия
В Балашихе неизвестные вскрыли банкоматы и сбежали с четырьмя миллионами рублей
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В подмосковной Балашихе злоумышленники вскрыли банкоматы. Ограбив их, неизвестные скрылись с добычей в четыре миллиона рублей. сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел около часа ночи по московскому времени. Злоумышленники проникли в холл продуктового магазина, отжав пластиковое окно.

Неизвестные вскрыли два банкомата монтировкой. Оба аппарата они опустошили, после чего скрылись, передает Telegram-канал. Все действия злоумышленников зафиксированы на видео.

В отношении похитителей денежных средств возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере», их разыскивают.

Похожий инцидент с неудачной для злоумышленника развязкой случился на юго-востоке столицы. Мужчина попытался взломать банкомат молотком.

У аппарата сработала сигнализация, которая его спугнула. Позднее подозреваемого задержали, им оказался ранее судимый 37-летний житель Московской области. В банкомате, который ему не удалось вскрыть, находились до двух с половиной миллионов рублей.

Подмосковье Банкоматы Балашиха Преступления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Все мнения
О проекте