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Западным странам лучше не давить на Украину в вопросах, касающихся контрнаступления. Об этом заявила украинский посол при НАТО Наталья Галибаренко в интервью латвийскому телевидению LRT.

— Мы сейчас говорим международным партнерам: проявите терпение, не давите слишком сильно. Сейчас важнее подумать, что еще можно сделать для того, чтобы это контрнаступление было успешным, — отметила она.

Галибаренко добавила, что в штаб-квартире НАТО она также призвала не возлагать всех надежд только на данное наступление и раздувать его значение, передает РИА Новости.

В свою очередь посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко предупредил об «ужасной цене» контрнаступления ВСУ. По словам дипломата, западные страны ожидают слишком многого от контрнаступления ВСУ, тем самым оказывая давление на украинских военных.

Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Так ли это на самом деле и как обстоят дела с контрнаступлением у ВСУ, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.