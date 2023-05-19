Шойгу посетил с инспекцией зону спецоперации на Запорожском направлении

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны Российской Федерации (РФ) Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Запорожском направлении. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает пресс-служба Министерства обороны (Минобороны).

— В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Запорожском направлении, — говорится в сообщении.

Также в Минобороны отметили, что Шойгу получил доклады командующего войсками группировки «Восток». В докладе было сказано о текущей обстановке на поле боя, действиях противника и уровне выполнения боевых задач войсками РФ на основных направлениях. Министр обороны РФ провел совещание с командующим группировкой, отметил высокую эффективность выявления и поражения вражеской военной техники и скоплений личного состава на основных направлениях.

В ходе работы на Запорожском направлении он поставил командирам задачу продолжать активное ведение комплексной разведки для раскрытия планов противника и пресечения их исполнения. Кроме того, министр обратил особое внимание на создание условий для безопасного размещения личного состава войск РФ, передает ТАСС.

18 мая Шойгу побывал на полигонах Западного военного округа. Он оценил условия подготовки военных, поступивших на службу по контракту.