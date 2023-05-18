Шойгу проверил организацию подготовки контрактников на полигонах ЗВО

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу побывал на полигонах Западного военного округа. Он оценил условия подготовки военных, поступивших на службу по контракту. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Занятия военнослужащих на полигонах проводятся под руководством офицеров, которые получили боевой опыт в ходе специальной военной операции. На тренировках учитываются особенности западного вооружения, которое использует противник.

Военнослужащие принимают участие в занятиях по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и специальной техники. Также они обучаются связи и выполняют стрельбы из нескольких видов вооружения.

Помимо одиночной подготовки, военнослужащие проходят слаживание в составе отделений и взводов. После того как курс завершается, бойцов отправляют в пункты постоянной дислокации, где они продолжают подготовку уже в составе своих частей и подразделений, передает Telegram-канал «Минобороны России».

В начале мая Сергей Шойгу в Южном военном округе оценил готовность техники и вооружения, которые будут использованы в ходе спецоперации.