Шойгу проверил организацию подготовки контрактников на полигонах ЗВО
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу побывал на полигонах Западного военного округа. Он оценил условия подготовки военных, поступивших на службу по контракту. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Занятия военнослужащих на полигонах проводятся под руководством офицеров, которые получили боевой опыт в ходе специальной военной операции. На тренировках учитываются особенности западного вооружения, которое использует противник.
Военнослужащие принимают участие в занятиях по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и специальной техники. Также они обучаются связи и выполняют стрельбы из нескольких видов вооружения.
Помимо одиночной подготовки, военнослужащие проходят слаживание в составе отделений и взводов. После того как курс завершается, бойцов отправляют в пункты постоянной дислокации, где они продолжают подготовку уже в составе своих частей и подразделений, передает Telegram-канал «Минобороны России».
В начале мая Сергей Шойгу в Южном военном округе оценил готовность техники и вооружения, которые будут использованы в ходе спецоперации.