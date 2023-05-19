Профессор Сафонов рассказал о причинах дефицита кадров в промышленности

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов назвал причины дефицита кадров в обрабатывающей промышленности.

Эксперт отметил, что подобная проблема возникла уже давно.

— Это последовательность политики работодателей, которые, к сожалению, в отношении рабочих специальностей устраивали такую систему найма, где заработная плата была не очень высока, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

Кроме того, такие профессии не пользуются популярностью у молодежи, так как не соответствуют их представлениям об успешной профессиональной карьере.

Эксперт подчеркнул, что работодатели в сфере промышленности должны приложить максимум усилий, чтобы заинтересовать молодых работников, рассказать им о перспективах.

Уровень дефицита работников в отечественной промышленности достиг рекордного с 1996 года уровня: 35 процентов предприятий отрасли сообщили о дефиците рабочих кадров, передает Nation News.

Столичная служба занятости помогает горожанам найти себя и реализовать самые амбициозные карьерные планы. Воспользоваться ее сервисами могут все желающие совершенно бесплатно.