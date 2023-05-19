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Профессор Сафонов рассказал о причинах дефицита кадров в промышленности

Ирина Игнатенко
Общество
Профессор Сафонов рассказал о причинах дефицита кадров в промышленности
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов назвал причины дефицита кадров в обрабатывающей промышленности.

Эксперт отметил, что подобная проблема возникла уже давно.

— Это последовательность политики работодателей, которые, к сожалению, в отношении рабочих специальностей устраивали такую систему найма, где заработная плата была не очень высока, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

Кроме того, такие профессии не пользуются популярностью у молодежи, так как не соответствуют их представлениям об успешной профессиональной карьере.

Эксперт подчеркнул, что работодатели в сфере промышленности должны приложить максимум усилий, чтобы заинтересовать молодых работников, рассказать им о перспективах.

Уровень дефицита работников в отечественной промышленности достиг рекордного с 1996 года уровня: 35 процентов предприятий отрасли сообщили о дефиците рабочих кадров, передает Nation News.

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