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Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП в Подмосковье
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Московская область, Ленинский городской округ, село Молоково, Володарское шоссе, 14 Карта всех событий

В Подмосковье в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погиб один человек и еще четверо пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области в пятницу, 19 мая.

По данным ведомства, авария произошла в ночь на пятницу на Володарском шоссе в районе дома № 14. Столкнулись автомобиль Lada и грузовик Iveco.

Другое ДТП произошло в центре столицы. Актриса из клипа дуэта HammAli & Navai «Девочка-война» Ксения Добромилова врезалась на мотоцикле в легковой автомобиль. В результате девушку госпитализировали с переломом лучевой кости.

Еще одна авария произошла на внешней стороне 82-го километра МКАД. Столкнулись несколько автомобилей. В результате ДТП свободными оставались только две полосы.

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