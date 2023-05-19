Апелляционные жалобы на пожизненное заключение пермского стрелка Бекмансурова поступили в суд

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Материалы апелляционных жалоб на приговор Пермского краевого суда в отношении Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в местном университете в 2021 году, поступили в суд. Об этом стало известно в пятницу, 19 мая.

Рассматривать жалобы, которые подали прокурор, сам осужденный и его защитник, будут в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции Нижнего Новгорода. Дело зарегистрировано и передано судье, однако дата рассмотрения пока не назначена, сообщил ТАСС.

28 декабря Тимура Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению по делу о стрельбе в Пермском государственном университете, которая произошла 20 сентября 2021 года. В результате трагедии погибли шесть человек, еще 59 получили ранения. О том как шел громкий судебный процесс — в материале «Вечерней Москвы».