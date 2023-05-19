Глава Еврокомиссии выступила против равноправных переговоров России и Украины

Фото: flickr/european_parliament

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии выступила против любых мирных действий, которые приведут к равноправным переговорам между Россией и Украиной. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

— Мы все хотим положить конец этой войне. Народ Украины больше всего хочет мира. Но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты, — сказала она.

Глава ЕК также заявила, что необходимо сопоставить украинскую решимость с собственной выносливостью и стойкостью. Евросоюз (ЕС) должен дать Украине инструменты для успешной защиты и восстановления полного суверенитета и территориальной целостности.

По словам фон дер Ляйен, Европа уже дорого заплатила за этот конфликт. Только ЕС запретил почти 55 процентов довоенного экспорта в Россию, что составляло 50 миллиардов евро в год и более 60 процентов довоенного импорта — около 60 миллиардов в год. Это было сделано, чтобы лишить Москву передовых товаров и технологий и сократить ее жизненно важные потоки доходов, приводит ее слова сайт Еврокомиссии.

17 мая главе Еврокомиссии посоветовали уйти в отставку после ее публикации в Twitter. Пользователей соцсети возмутили ее слова о военных преступлениях России.