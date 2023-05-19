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Приметы и советы

Вирусологи рассказали, как избежать заражения птичьим гриппом

Ирина Игнатенко
Общество
Вирусологи рассказали, как избежать заражения птичьим гриппом
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Вирусологи рассказали, какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы не заразиться птичьим гриппом.

Вирусолог Николай Малышев отметил, что стоит держаться подальше от водоплавающих птиц и голубей.

При этом он уточнил, что не стоит бояться покупать мясо птицы в магазинах. Условия содержания домашних птиц находятся под строгим контролем, поэтому можно смело покупать в магазинах курятину, индюшатину и яйца.

Вирусолог Александр Чепурнов добавил, что стоит обходить на улице трупы пернатых. Не нужно подходить близко или трогать их, передает Общественная служба новостей.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах города из-за распространения птичьего гриппа, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Роспотребнадзоре заявили, что угрозы жизни и здоровью москвичей нет. Кроме того, в столице не зафиксировано случаев заражения птичьим гриппом среди людей.

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