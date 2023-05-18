Роспотребнадзор: Риска заразиться птичьим гриппом у москвичей нет

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Угроз для жизни и здоровья москвичей из-за птичьего гриппа нет. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— Рисков для жизни и здоровья жителей столицы нет. Случаи инфицирования людей гриппом птиц на территории Москвы отсутствуют. Ситуация по зоонозным инфекциям на территории РФ находится на постоянном контроле Роспотребнадзора, — цитирует сообщение ТАСС.

18 мая мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантин из-за птичьего гриппа в ряде районов столицы. Таким образом, введен запрет на ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца, заготовка и вывоз кормов для птиц, а также проведение ярмарок.

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