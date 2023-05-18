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Собянин объявил карантин в нескольких районах Москвы из-за птичьего гриппа

Евгений Белоусов
Город
Собянин объявил карантин в нескольких районах Москвы из-за птичьего гриппа
Фото: Pixabay

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа. Соответствующее распоряжение мэра было опубликовано в четверг, 18 мая.

— Установить ограничительные мероприятия (карантин) в пределах эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения на срок до выполнения мероприятий, направленных на недопущение распространения и ликвидацию очага высокопатогенного гриппа птиц, — говорится в документе.

На период карантина запрещен ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца, заготовка и вывоз кормов для птиц, а также проведение ярмарок.

В перечень зон и районов Москвы, в которых есть вероятность распространения заболевания, вошли: Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, а также Зябликово.

В Китае был зафиксирован первый в мире случай смерти человека от птичьего гриппа H3N8. От вируса скончалась женщина 56 лет, которая контактировала с живой птицей на рынке. Грозит ли миру эпидемия птичьего гриппа и есть ли вакцина против болезни, «Вечерняя Москва» выясняла у специалиста.

В Европе стали опасаться новой пандемии из-за мутации птичьего гриппа. Как появился новый вирус, есть ли у него отличительные симптомы и грозит ли миру очередная глобальная опасность, «ВМ» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

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