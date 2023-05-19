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Андрей Бочкарев: В акватории Южного речного порта появится «созидательная» набережная с террасами

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев: В акватории Южного речного порта появится «созидательная» набережная с террасами
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, Южный речной вокзал Карта всех событий

Инвестор построит уникальную «созидательную» набережную в акватории Южного речного порта. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Территория Южного речного вокзала фактически возвращается в активную городскую жизнь. Здесь расположена самая протяженная береговая линия в городе, в рамках которой станет возможным создавать насыщенные рекреационные маршруты. Активное содействие и помощь городу в этом оказывают инвесторы, — отметил он.

Площадь пространства составит более 6,7 тысячи квадратных метров, а длина береговой линии — 400 метров.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, дворовые территории и набережную свяжет зеленый стилобат с видовой террасой, лаундж-зонами и местами для культурных мероприятий.

В свою очередь декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко добавил, что создание зон отдыха в городах России набирает популярность и повышает качество жизни.

28 апреля мэр Москвы Сергей Собянин открыл Южный речной вокзал после реконструкции. В рамках запланированных работ специалисты очистили акваторию, сделали хорошую набережную и пешеходные маршруты, а также благоустроили территорию объекта.

Строительство Андрей Бочкарев Южный речной вокзал
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