Андрей Бочкарев: В акватории Южного речного порта появится «созидательная» набережная с террасами

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, Южный речной вокзал Карта всех событий

Инвестор построит уникальную «созидательную» набережную в акватории Южного речного порта. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Территория Южного речного вокзала фактически возвращается в активную городскую жизнь. Здесь расположена самая протяженная береговая линия в городе, в рамках которой станет возможным создавать насыщенные рекреационные маршруты. Активное содействие и помощь городу в этом оказывают инвесторы, — отметил он.

Площадь пространства составит более 6,7 тысячи квадратных метров, а длина береговой линии — 400 метров.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, дворовые территории и набережную свяжет зеленый стилобат с видовой террасой, лаундж-зонами и местами для культурных мероприятий.

В свою очередь декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко добавил, что создание зон отдыха в городах России набирает популярность и повышает качество жизни.

28 апреля мэр Москвы Сергей Собянин открыл Южный речной вокзал после реконструкции. В рамках запланированных работ специалисты очистили акваторию, сделали хорошую набережную и пешеходные маршруты, а также благоустроили территорию объекта.