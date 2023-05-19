Более 200 пьяных водителей задержали в Москве за прошедшую неделю

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В период с 15 по 19 мая в Москве задержали 242 пьяных водителя. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции в пятницу, 19 мая.

По данным ведомства, у 123 автолюбителей алкогольное опьянение подтвердилось, еще 107 человек отказались проходить процедуру медицинского освидетельствования.

Еще 12 человек поймали за рулем в пьяном виде, несмотря на то, что их уже лишали водительских прав за это. Им грозит уголовная ответственность.

В ведомстве напомнили, что пьяное вождение может иметь серьезные последствия для жизни и здоровья всех участников дорожного движения.

Ранее Госавтоинспекция отмечала, что количество ДТП с участием пьяных водителей в столице сократилось на 24,5 процента. Также снизилось количество летальных исходов в таких авариях.