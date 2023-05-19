«Есть пример Вьетнама»: почему Запад прекратит помогать Украине и чем это закончится

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Планируемое контрнаступление ВСУ приведет к большим потерям среди украинских бойцов. Кроме того, украинские власти понимают, что однажды их страна перестанет так активно поддерживаться Западом. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью телеканалу ITV. Означают ли такие заявления, что помощь со стороны Запада выходит Украине боком, и задумываются ли украинские политики о перспективах своей страны, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

По мнению эксперта, заявления украинских политиков необходимо оценивать трезво.

— Я считаю, что слова украинского посла в Великобритании — своего рода дымовая завеса. Давайте лучше посмотрим на заявления премьер-министра той же Великобритании Риши Сунака о том, что они поставят дополнительные ракеты, продолжат обучение украинцев (в том числе, летчиков) и будут обсуждать вопросы поставки истребителей, — рассказал эксперт.

Кроме того, подчеркнул политолог, Британия недавно заявила о новых санкциях против российских граждан. В частности, она отказывается от покупки российского металла и алмазов, заметил собеседник «ВМ».

При этом не только Британия продолжает накалять обстановку в отношении украинского конфликта, уверен Светов.

— Сейчас Зеленского приглашают на саммит G7 в Японии, тем самым как бы заявляя, что основой развития украинских событий может быть исключительно мирный план Зеленского. Поэтому, повторюсь, все эти заявления украинских послов — только лишь дымовая завеса, под которой кроется все то же желание победить Россию с помощью западного оружия, — рассказал политолог.

Эксперт подчеркнул, что украинские политики совершенно не думают о том, к чему приведет их страну бездумное накачивание западным вооружением. По мнению Светова, если бы они задумывались над этим, то хотя бы попытались наладить отношения с Россией. Однако Запад продолжает ставить Украине задачу если не победить Россию на поле боя, то хотя бы не дать ей продемонстрировать успехи. И Украина эту задачу выполняет, заметил собеседник «ВМ».

Тем не менее Украина в какой-то момент действительно может остаться без помощи Запада, подчеркнул специалист.

— У Зеленского и его команды есть перед глазами пример Вьетнама, который американцы в конце концов бросили. Есть и пример Афганистана, откуда США тоже ушли. Но они думают, что это все не про них: Украина окажется хитрее и все будет по-другому. Хотя мне кажется, что по-другому не будет. Но, опять же, все зависит от действий России, — заключил эксперт.