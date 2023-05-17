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Политолог Маркелов объяснил, почему Польша боится поставлять Украине F-16

Игорь Синельников
Евгений Белоусов

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Спецоперация на Украине
В мире
Политолог Маркелов объяснил, почему Польша боится поставлять Украине F-16
Фото: shutterstock

Польша не хочет лишний раз накалять обстановку украинского конфликта, что видно даже из поставок Киеву вооружения. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Сергей Маркелов.

— Почему та же Польша не поставляет Украине F-16? Пока американцы не определились, надо ли: ведь в ответ появятся наши истребители. Возможно, это не стоит того напряжения, — пояснил он.

По словам собеседника «ВМ», не последнюю также роль в этом играет и то, что Польша сейчас практически превратилась в страну-банкрота. Варшава уже не может сама оказывать другим поддержку, заключил политолог.

Подробнее о том, почему европейские государства меняют точку зрения относительно украинского конфликта и может ли Польша требовать от Украины прекращения конфликта — в материале «Вечерней Москвы».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал передать Киеву истребители F-16. Он заявил, что это поможет не подпускать корабли и самолеты России к зерновому коридору в Черном море. Однако это насмешило пользователей социальных сетей, которые назвали украинского политика «клоуном».

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