«Клоун»: слова Кулебы об истребителях F-16 рассмешили пользователей Сети

Фото: flickr/worldeconomicforum

Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу после призыва передать Киеву истребители F-16, чтобы не подпускать корабли и самолеты России к зерновому коридору в Черном море.

«Послушайте-ка этого шутника», — написал один из комментаторов.

«Продолжай мечтать», — поддержал другой пользователь.

«Ахинея», — отметил третий.

«Вы отправляете загрязненное зерно в Восточную Европу и делаете это заявление, не испытывая никакого стыда? Клоун», — высказался еще один пользователь.

29 апреля пользователи Twitter высмеяли Дмитрия Кулебу после его поста о присоединении Северной Македонии к инициативе по созданию «трибунала» над РФ.