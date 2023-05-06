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«Клоун»: слова Кулебы об истребителях F-16 рассмешили пользователей Сети

Юлия Курганова
В мире
«Клоун»: слова Кулебы об истребителях F-16 рассмешили пользователей Сети
Фото: flickr/worldeconomicforum

Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу после призыва передать Киеву истребители F-16, чтобы не подпускать корабли и самолеты России к зерновому коридору в Черном море.

«Послушайте-ка этого шутника», — написал один из комментаторов.

«Продолжай мечтать», — поддержал другой пользователь.

«Ахинея», — отметил третий.

«Вы отправляете загрязненное зерно в Восточную Европу и делаете это заявление, не испытывая никакого стыда? Клоун», — высказался еще один пользователь.

29 апреля пользователи Twitter высмеяли Дмитрия Кулебу после его поста о присоединении Северной Македонии к инициативе по созданию «трибунала» над РФ.

Украина Черное море Twitter Россия Дмитрий Кулеба
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