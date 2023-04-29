«Оставьте русских в покое»: в Сети осудили Кулебу за пост о трибунале над Россией
Пользователи социальной сети Twitter высмеяли министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу после его поста о присоединении Северной Македонии к инициативе по созданию «трибунала» над Россией.
— Оставьте русских в покое, они нормальные, — написал один из комментаторов.
Еще один пользователь отметил, что не может дождаться момента, когда все украинские политики и пропагандисты предстанут перед судом «за всю ложь, коррупцию, мошенничество и казнокрадство». По мнению комментатора, Кулеба также должен войти в этот список.
Другой читатель подчеркнул, что 80 процентам «мира плевать на этот прозападный трибунал», передает РИА Новости.
Трибунал по аналогии с Нюрнбергским процессом над режимом президента Украины Владимира Зеленского позволит избежать ядерной войны в мире. Такое мнение высказал украинский политик Виктор Медведчук. Он отметил, что с приходом к власти нынешнего украинского лидера режим в стране перестал скрывать нацистскую сущность.
Кроме того, недавно в Сети высмеяли слова Зеленского о поддержке Украины от Канады.