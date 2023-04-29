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Приметы и советы

«Оставьте русских в покое»: в Сети осудили Кулебу за пост о трибунале над Россией

Евгений Жуков
В мире
«Оставьте русских в покое»: в Сети осудили Кулебу за пост о трибунале над Россией
Фото: flickr/worldeconomicforum

Пользователи социальной сети Twitter высмеяли министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу после его поста о присоединении Северной Македонии к инициативе по созданию «трибунала» над Россией.

— Оставьте русских в покое, они нормальные, — написал один из комментаторов.

Еще один пользователь отметил, что не может дождаться момента, когда все украинские политики и пропагандисты предстанут перед судом «за всю ложь, коррупцию, мошенничество и казнокрадство». По мнению комментатора, Кулеба также должен войти в этот список.

Другой читатель подчеркнул, что 80 процентам «мира плевать на этот прозападный трибунал», передает РИА Новости.

Трибунал по аналогии с Нюрнбергским процессом над режимом президента Украины Владимира Зеленского позволит избежать ядерной войны в мире. Такое мнение высказал украинский политик Виктор Медведчук. Он отметил, что с приходом к власти нынешнего украинского лидера режим в стране перестал скрывать нацистскую сущность.

Кроме того, недавно в Сети высмеяли слова Зеленского о поддержке Украины от Канады.

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