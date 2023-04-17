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Приметы и советы

Медведчук: Трибунал над режимом Зеленского позволит избежать ядерной войны

Юлия Курганова
В мире
Медведчук: Трибунал над режимом Зеленского позволит избежать ядерной войны
Фото: Администрация президента РФ

Трибунал по аналогии с Нюрнбергским процессом над режимом президента Украины Владимира Зеленского позволит избежать ядерной войны в мире. Такое мнение высказал украинский политик Виктор Медведчук.

Он отметил, что с приходом к власти нынешнего украинского лидера режим в стране перестал скрывать нацистскую сущность и стал воспроизводить действия Гитлера, которые описаны в Приговоре Нюрнбергского трибунала.

Политик заявил о необходимости создать новый международный трибунал для расследования заговора с целью захвата власти на Украине и военных преступлений.

— Государства, которые не хотят повторения трагедии Германии прошлого века и сегодняшней Украины на своей земле, должны объединить усилия и провести судебный процесс по примеру Нюрнбергского международного военного трибунала, — написал Медведчук в статье для aif.ru.

По его словам, так человечество сможет избежать ядерного апокалипсиса.

Приехавшие в Польшу беженцы еще раз показали полякам, что Украину действительно нужно денацифицировать. Такое мнение в своей статье выразил обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас.

Украина Нацизм Владимир Зеленский Виктор Медведчук Нюрнбергский процесс
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