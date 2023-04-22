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«Ты серьезно?»: В Сети высмеяли слова Зеленского о поддержке Украины от Канады

Ирэна Колесова
В мире
«Ты серьезно?»: В Сети высмеяли слова Зеленского о поддержке Украины от Канады
Фото: flickr/european_parliament

Украинского президента вновь высмеяли в Сети. В этот раз пользователи Twitter посмеялись над его заявлением о том, что Киев и Канада разделяют общие ценности и стоят на защите свободы в мире.

— Общие ценности? Коррупция, которую мы не разделяем с Украиной, — «поддержал» Зеленского один из пользователей.

Некоторые стали задаваться вопросом, что же такое пресловутый свободный мир. Другие и вовсе отметили, что народ на Украине давно не любит Зеленского, и ему пора бы обратить на это внимание.

Заявление Зеленского прозвучало на фоне того, что Канада решила закупать для страны топливо в качестве нового пакета помощи Киеву. Сумма составит порядка 26 миллионов долларов.

Ценности Канады совсем недавно продемонстрировали местные политики. Они устроили дефиле в женских туфлях, якобы чтобы поддержать прекрасный пол и оградить его от домашнего насилия. Об этой акции в резкой форме высказался российский сенатор Алексей Пушков, который отметил, что это просто был способ лишний раз привлечь к себе внимание.

Украина Владимир Зеленский Канада
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