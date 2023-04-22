Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сенатор Пушков высмеял дефиле канадских политиков в розовых женских туфлях

Ирэна Колесова
Общество
Сенатор Пушков высмеял дефиле канадских политиков в розовых женских туфлях
Фото: Пресс-служба Совфеда

Сенатор Алексей Пушков описал акцию канадских политиков в розовых туфлях как не что иное, как какой-то «трансгендерный хайп», на которой политики искали лишь повод проявить свои политические мотивы.

—Канадские политики в женских туфлях. Даже не скрывают, что это — трансгендерный хайп, а не защита женщин от насилия. Все предельно ясно с этими «защитниками», —написал Пушков в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что действия политиков, скорее всего, имели далеко не искренние мотивы, а были ориентированы на привлечение внимания общественности.

В связи с этой акцией, Омар Альхабра, министр транспорта Канады, также опубликовал видео в Twitter, на котором политики устроили «дефиле» в розовых туфлях на каблуках и посвятили его защите женщин от насилия.

Пушков также выразил мнение, что заявление главы Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен о неготовности к полному разрыву с КНР указывает на то, что Америке придется пожертвовать или Тайванем, или своей экономикой. Он заявил, что логика сохранения американской гегемонии должна в конце концов столкнуть Штаты и Китай, но экономическая зависимость работает против разрыва между этими странами.

Сенатор Алексей Пушков Канада Митинги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Все мнения
О проекте