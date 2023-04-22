Сенатор Пушков высмеял дефиле канадских политиков в розовых женских туфлях

Фото: Пресс-служба Совфеда

Сенатор Алексей Пушков описал акцию канадских политиков в розовых туфлях как не что иное, как какой-то «трансгендерный хайп», на которой политики искали лишь повод проявить свои политические мотивы.

—Канадские политики в женских туфлях. Даже не скрывают, что это — трансгендерный хайп, а не защита женщин от насилия. Все предельно ясно с этими «защитниками», —написал Пушков в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что действия политиков, скорее всего, имели далеко не искренние мотивы, а были ориентированы на привлечение внимания общественности.

В связи с этой акцией, Омар Альхабра, министр транспорта Канады, также опубликовал видео в Twitter, на котором политики устроили «дефиле» в розовых туфлях на каблуках и посвятили его защите женщин от насилия.

Пушков также выразил мнение, что заявление главы Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен о неготовности к полному разрыву с КНР указывает на то, что Америке придется пожертвовать или Тайванем, или своей экономикой. Он заявил, что логика сохранения американской гегемонии должна в конце концов столкнуть Штаты и Китай, но экономическая зависимость работает против разрыва между этими странами.