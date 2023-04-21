«В любом случае проиграют»: Пушков расшифровал «важный сигнал» из США

Фото: Пресс-служба Совфеда

Заявление главы Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен о неготовности к полному разрыву с КНР указывает на то, что Америке придется пожертвовать или Тайванем, или своей экономикой. Такое мнение выказал сенатор Алексей Пушков.

Он заявил, что логика сохранения американской гегемонии должна в конце концов столкнуть Штаты и Китай, но экономическая зависимость работает против разрыва между этими странами. Также парламентарий назвал слова министра о КНР «важным сигналом» из США.

— Если в Штатах возобладает логика экономической взаимозависимости, то США должны будут пожертвовать Тайванем, если логика гегемонии — то своей экономикой. В любом случае они проигрывают. Им остается пытаться удержать статус-кво. Но это вряд ли устроит набирающий все большую силу Китай, — написал Пушков в Telegram-канале.

До этого Алексей Пушков припомнил президенту США Джо Байдену его давние насмешки над РФ. Он написал, что Байден ранее иронизировал над идеей Москвы налаживать отношения с Пекином и посоветовал попробовать подружиться с Ираном.