В Совфеде припомнили Байдену его насмешку над Россией
Член Совета Федерации Алексей Пушков припомнил президенту США Джо Байдену его давние насмешки над Россией. Сенатор написал, что Байден ранее иронизировал над идеей Москвы налаживать отношения с Пекином и посоветовал попробовать подружиться с Ираном.
— Но теперь Вашингтону не до смеха: у России получилось и с Ираном, и с Китаем. В США это называют теперь главным вызовом для Америки. Сами посоветовали — сами и создали такой вызов, — заключил Пушков в своем Telegram-канале.
Джо Байден рассказал о том, что его рассмешил разговор с представителями России, еще в 1999 году. Россияне тогда отметили, что если НАТО продолжит активно продвигаться на Восток, Москва выберет курс на сближение с Китаем.
Конфликта между Соединенными Штатами и КНР невозможно избежать, заявлял Алексей Пушков. Он говорил, что это противоречие будет глубоким и оно уже постепенно нарастает. По словам Пушкова, на грядущую ссору намекают каждый шаг США и каждый шаг Китая.