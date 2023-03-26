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Приметы и советы

В Совфеде припомнили Байдену его насмешку над Россией

Ирэна Колесова
Политика
В Совфеде припомнили Байдену его насмешку над Россией
Фото: Пресс-служба Совфеда

Член Совета Федерации Алексей Пушков припомнил президенту США Джо Байдену его давние насмешки над Россией. Сенатор написал, что Байден ранее иронизировал над идеей Москвы налаживать отношения с Пекином и посоветовал попробовать подружиться с Ираном.

— Но теперь Вашингтону не до смеха: у России получилось и с Ираном, и с Китаем. В США это называют теперь главным вызовом для Америки. Сами посоветовали — сами и создали такой вызов, — заключил Пушков в своем Telegram-канале.

Джо Байден рассказал о том, что его рассмешил разговор с представителями России, еще в 1999 году. Россияне тогда отметили, что если НАТО продолжит активно продвигаться на Восток, Москва выберет курс на сближение с Китаем.

Конфликта между Соединенными Штатами и КНР невозможно избежать, заявлял Алексей Пушков. Он говорил, что это противоречие будет глубоким и оно уже постепенно нарастает. По словам Пушкова, на грядущую ссору намекают каждый шаг США и каждый шаг Китая.

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