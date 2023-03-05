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Приметы и советы

Пушков заявил о неизбежности глубокого конфликта между США и КНР

Юлия Курганова
В мире
Пушков заявил о неизбежности глубокого конфликта между США и КНР
Фото: Пресс-служба Совфеда

Конфликт между Соединенными Штатами и КНР невозможно избежать. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

— Глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен, — написал он в Telegram-канале.

По его словам, надвигающееся столкновение уже набирает обороты.

— Об этом говорят каждый шаг США и каждый шаг Китая. Избежать конфликта никак нельзя, — заключил парламентарий.

27 февраля глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель по итогам поездки в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН, посвященной украинскому конфликту, пожаловался на Россию, напряженность в отношениях Китая и Соединенных Штатов, а также на отсутствие единства в мире и «накапливающиеся кризисы». По его словам, ООН является «отличным зеркалом состояния мира», и если посмотреть за пределы Украины, то становится очевидно, что масштабные кризисы накапливаются, но глобальная реакция «либо заблокирована, либо недостаточна».

Попытки США решить все свои проблемы с помощью военной силы неразумны и не приводят ни к чему хорошему. Об этом написал корреспондент Global Times Ван Венвен на основе интервью с Ли Кэмпом.

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