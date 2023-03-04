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«Печаль и психоз»: в Китае двумя словами описали внешнюю политику США

Никита Худяков
В мире
«Печаль и психоз»: в Китае двумя словами описали внешнюю политику США
Фото: Pixabay

Попытки США решить все свои проблемы с помощью военной силы неразумны и не приводят ни к чему хорошему. Об этом пишет​​ корреспондент Global Times Ван Венвен на основе интервью с Ли Кэмпом.

— Идея Вашингтона о том, что единственный способ решения проблем — использование военной силы, это печаль и психоз, — пояснил он.

По словам автора, США ведут исключительно агрессивную политику, вводя санкции, приводящие к смерти миллионов людей. Он также сравнил Соединенные Штаты с «гигантским молотком», для которого есть только один способ решать проблемы — забивать гвозди, используя военную мощь.

Кроме того, США используют тайваньский и украинский конфликты, чтобы сузить сферы влияния Китая и России, передает Global Times.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты прорабатывают вопрос введения санкций в отношении Китая в случае поставок оружия в РФ. Американская сторона пытается заручиться поддержкой в G7, но пока эти попытки не увенчались успехом.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби недавно заявил, что Соединенные Штаты хотели бы видеть со стороны КНР помощь Украине в плане «самообороны».

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