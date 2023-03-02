Reuters: США прорабатывают вопрос введения санкций против Китая за помощь России

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США пытаются заручиться поддержкой союзников для введения санкций против Китая, если Пекин предоставит военную помощь России. Об этом в четверг, 2 марта, пишет Reuters со ссылкой источники.

По данным агентства, в особенности американские власти хотят получить поддержку от стран G7, однако на данный момент предложение не пользуется широким успехом. При этом какие именно санкции могут быть введены против Пекина не уточняется, передает Reuters.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк пригрозил Китаю «агрессивными мерами» в ответ на возможные поставки Пекином оружия в Москву.

24 февраля Китай опубликовал принципы разрешения украинского кризиса, включающие 12 пунктов. В первом из них говорится, что «должны быть эффективно гарантированы суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран».

После публикации инициативы западные политики начали публично критиковать мирный план Китая. Политолог Сергей Маркелов рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», в чем причина такой реакции.