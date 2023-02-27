Подоляк пригрозил агрессией Китаю в случае помощи России

Фото: пресс-служба Совфеда

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк пригрозил Китаю «агрессивными мерами» в ответ на возможные поставки Пекином оружия в Москву. Такое заявление он сделал в понедельник, 27 февраля.

— Если какая-то страна начинает передавать России технику, значит, надо как-то агрессивно на это реагировать, — приводит слова советника украинского лидера РИА Новости.

24 февраля Китай опубликовал принципы разрешения украинского кризиса из 12 пунктов. В первом из них говорится, что «должны быть эффективно гарантированы суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран».

После публикации инициативы западные политики начали публично критиковать мирный план Китая. Политолог Сергей Маркелов рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», в чем причина такой реакции.

По словам эксперта, цель западных стран в конфликте на Украине — добиться поражения России любой ценой. На этом пути они даже готовы принимать неразумные с политической точки зрения решения. В этом смысле мирный план Китая, каким бы он ни был, не устроил бы США и их союзников в любом случае.