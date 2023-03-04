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Кирби: США хотели бы, чтобы Китай оказал Украине военную поддержку

Юлия Курганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Кирби: США хотели бы, чтобы Китай оказал Украине военную поддержку
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты хотели бы видеть со стороны КНР помощь Украине в плане «самообороны». Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби.

— Мы бы хотели, чтобы Китай присоединился к остальному миру в осуждении этого вторжения и не предпринимал ничего для помощи РФ в продолжении этого конфликта. Мы были бы счастливы видеть со стороны Китая шаги для помощи Украине с точки зрения их самообороны, — заявил он в интервью телеканалу CNN.

Кирби в очередной раз предостерег китайские власти от оказания «военной помощи России», однако отметил, что, по американским данным, «такого решения в Китае еще не приняли», передает РИА Новости.

Европейский Союз намерен ввести санкции в отношении КНР, если найдет подтверждение поставкам оружия в Россию. Об этом 3 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в руководстве Евросоюза.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты прорабатывают вопрос введения санкций против Китая в случае поставок оружия в РФ. Американская сторона пытается заручиться поддержкой в G7, но пока без особых успехов.

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