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Почему Польша и страны Европы втайне призывают Украину завершить конфликт

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ Спецоперация на Украине
В мире
Почему Польша и страны Европы втайне призывают Украину завершить конфликт
Фото: flickr/european_parliament

Польша во главе группы стран, в которую входят Венгрия, Эстония, Латвия и Литва, призывает украинского президента Владимира Зеленского завершить конфликт, даже если для этого понадобится оставить должность. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш в статье для Substack. Почему европейские государства меняют точку зрения относительно украинского конфликта и может ли Польша требовать от Украины прекращения конфликта, «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Маркелов.

Три новых тренда

По его словам, новость про заявления из Польши и стран Прибалтики — сигнал, который можно соотнести с имеющимися в политике трендами.

— Сейчас все больше и больше нарастает давление на Зеленского. Украинского президента все чаще заставляют думать о завершении конфликта, и, если не соглашаться на условия Москвы, то хотя бы придумать другие условия, более щадящие, — объяснил политолог.

Как отметил эксперт, в отношении украинского конфликта в последнее время сложилось три тренда:

  • Резко снизилось количество заявлений Зеленского в отношении Путина.
  • Все больше слышна оправдательная риторика по снижению накала военных действий. Это видно по отношению Украины к событиям в Артемовске: украинские политики то придают этому городу колоссальное значение, то называют его мелким провинциальным городком.
  • Уменьшаются претензии Зеленского к Западу. Раньше украинский лидер все время требовал самолеты и танки, подчеркивая, что иначе Украина проиграет. Даже послы Украины в разных странах обзывали западных политиков. Теперь мобилизационные градусы сходят на нет, потому что это перестало работать.

Европа устала от конфликта

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что все три тренда легко объяснить: и Польша, и страны Прибалтики, и менее враждебно настроенные по отношению к России государства Европы вполне могут желать завершения украинского конфликта.

Так, некоторые граждане прибалтийских государств, недовольные действиями своих политиков, даже принимают решение о переезде в Россию. В Европе осознают, что РФ готова к длительной борьбе за свои интересы, и думают, как повлиять на ситуацию, заметил Маркелов.

Нежелание излишне накалять обстановку видно, в том числе и по поставкам оружия Украине, уверен политолог.

— Почему та же Польша не поставляет Украине F-16? Пока американцы не определились, надо ли, ведь в ответ появятся наши истребители. Возможно, это не стоит того напряжения. А еще за любую «хотелку» надо платить, но Польша — банкрот. Она готова только к подаркам, — заключил специалист.

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