Фото: president.gov.ua

Ряд стран под предводительством Польши призывает президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт в стране. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш в статье для Substack.

— Группа тайно призывала Зеленского найти способ положить конец войне — даже если для этого необходимо, уйти в отставку — и позволить начать процесс восстановления своей нации, — отметил он.

В данную группу стран входят также Венгрия, Латвия, Эстония и Латвия, передает РИА Новости.

Вопреки уговорам, Зеленский недавно заявил, что Украина рассчитывает получить от Североатлантического альянса четкий сигнал о своем будущем после окончания конфликта. Он также отметил, что в Киеве не рассматривают возможности прекращения получения военной помощи от западных стран.

Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Так ли это на самом деле и как обстоят дела с контрнаступлением у украинской армии, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.