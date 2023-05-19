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Книжный салон на Дворцовой в день открытия посетили около 85 тысяч человек

Ирина Игнатенко
Общество
Книжный салон на Дворцовой в день открытия посетили около 85 тысяч человек
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Книжный салон на Дворцовой площади в первый день посетили около 85 тысяч человек. В открытии салона принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов.

Он напомнил, что в этом году мероприятие посвящено 320-летней годовщине Петербурга. Город обладает многолетней культурной историей, он подарил всему миру известные образцы классической литературы, добавил чиновник.

Участниками Книжного салона стали более 260 издательств. Гости салона смогут встретиться с популярными писателями современности, передает газета «Петербургский дневник».

В пятницу, 12 мая, в Санкт-Петербурге в Государственном Эрмитаже открылась выставка работ модельеров Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева. В память об ушедших кутюрье в рамках экспозиции будут представлены костюмы и платья, созданные мастерами в разные годы, передает издание argumenti.ru.

В Петербурге 28 мая вновь пройдет фестиваль «Петровские ассамблеи». Впервые мероприятие состоялось в 2022 году. В этом году оно приурочено к 320-летию Петербурга.

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