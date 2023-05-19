Ефимов: В индустриальном парке «Руднево» откроется Центр компетенций БАС

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

В индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» появится Центр компетенций «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Сегодня в индустриальном парке «Руднево» формируется кластер новой отрасли беспилотных авиационных систем и уже запущено производство гражданских беспилотников. Для развития передовых технологий в апреле этого года между ОЭЗ «Технополис Москва», правительством Москвы и Бауманским университетом подписан договор об открытии на территории «Руднево» Центра компетенций «Беспилотные авиационные системы» МГТУ имени Н. Э. Баумана. Основными целями центра являются развитие производства продукции в области БАС, продвижение инновационных научно-исследовательских разработок и значительное увеличение доли отечественных комплектующих гражданской продукции. Кроме того, центр выступит площадкой для взаимодействия производителей с федеральными и региональными структурами, — рассказал Ефимов.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что площадка объединит ведущих отечественных производителей и разработчиков БПЛА. Это позволит повысить уровень российских аппаратов, а также снизить зависимость от иностранных производителей.

Директор Центра компетенций БАС МГТУ имени Н. Э. Баумана Алесь Логинов отметил, что создание подобной площадки позволит успешно разрабатывать и внедрять в отрасль новые технологические решения.

Компания «Гемамед», являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», поставила столице свыше 2,5 миллиона медицинских изделий в рамках заключенного офсетного контракта, сообщил Ефимов. До конца года предприятие выйдет на уровень производства 5,5 миллиона изделий по 44 направлениям.